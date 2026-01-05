Заслуженный юрист РФ Анатолий Мочалов скончался в Волгограде

Скорбную новость 5 января сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Анатолий Мочалов отдал службе в надзорном органе 28 лет. В 1977 году после окончания Саратовского юридического института имени Д. И. Курского он начал работу в прокуратуре Суровикинского района. Здесь он прошел путь от стажера до помощника прокурора.
Почти 10 лет был прокурором Алексеевского района. Более 15 лет возглавлял прокуратуру Светлоярского района и 5 лет — Красноармейского района Волгограда.
Коллектив прокуратуры Волгоградской области выражает соболезнования родным и близким Анатолия Викторовича.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше