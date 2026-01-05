Заслуженный юрист РФ Анатолий Мочалов скончался в Волгограде

Анатолий Мочалов отдал службе в надзорном органе 28 лет. В 1977 году после окончания Саратовского юридического института имени Д. И. Курского он начал работу в прокуратуре Суровикинского района. Здесь он прошел путь от стажера до помощника прокурора.