Заслуженный юрист РФ Анатолий Мочалов скончался в Волгограде

Почетный работник органов прокуратуры РФ, ветеранов органов прокуратуры Волгоградской области, Заслуженный юрист России Анатолий Мочалов скончался на 73-ом году жизни.

Источник: прокуратура Волгоградской области

Скорбную новость 5 января сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Анатолий Мочалов отдал службе в надзорном органе 28 лет. В 1977 году после окончания Саратовского юридического института имени Д. И. Курского он начал работу в прокуратуре Суровикинского района. Здесь он прошел путь от стажера до помощника прокурора.

Почти 10 лет был прокурором Алексеевского района. Более 15 лет возглавлял прокуратуру Светлоярского района и 5 лет — Красноармейского района Волгограда.

Коллектив прокуратуры Волгоградской области выражает соболезнования родным и близким Анатолия Викторовича.

