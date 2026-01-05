В Ростовской области 37 молодых врачей и учителей взяли ипотеку под 1%

По данным властей, среди получателей субсидий — 12 врачей и 25 педагогов. Кроме того, в 2025 году продолжили финансирование 74 отличников, которые получали субсидии по этой ипотеке в предыдущие годы. Участниками проекта стали выпускники вузов Москвы, Ростова-на-Дону, Зернограда и Каменска-Шахтинского, в том числе приезжие из Краснодарского края и ЛНР.