В Ростовской области 37 молодых врачей и учителей взяли ипотеку под 1%

В Ростовской области в 2025 году 37 выпускников-отличников воспользовались пилотным проектом ипотеки под 1% годовых для молодых медиков и педагогов, сообщили в правительстве региона. На финансирование программы из областного бюджета за прошлый год направили более 36 млн рублей.
— Проект подтверждает свою эффективность: мы не только поддерживаем молодых специалистов при решении жилищного вопроса, но и укрепляем кадровый потенциал школ и медицинских учреждений региона, — отметил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.
По данным властей, среди получателей субсидий — 12 врачей и 25 педагогов. Кроме того, в 2025 году продолжили финансирование 74 отличников, которые получали субсидии по этой ипотеке в предыдущие годы. Участниками проекта стали выпускники вузов Москвы, Ростова-на-Дону, Зернограда и Каменска-Шахтинского, в том числе приезжие из Краснодарского края и ЛНР.
Один из примеров — учитель начальных классов Нина Савельева, выпускница ЮФУ: в октябре 2025 года она купила квартиру в новостройке Батайска, а проценты по ипотеке, как уточняется, компенсируются региональной субсидией в течение 10 лет.
В Ростовской области 37 отличников получили льготную ипотеку под 1%. Фото: Правительство Ростовской области.
