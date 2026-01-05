В первом матче 2026 года уфимский «Салават Юлаев» одолел «Нефтехимик» 2:1

В игре против «Нефтехимика» в составе «юлаевцев» после перерыва вновь появился канадский нападающий Шелдон Ремпал. Кроме того, матч с трибуны вместе с болельщиками смотрел новичок «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов. Сегодня же клуб официально объявил о подписании с ним контракта до конца текущего сезона.