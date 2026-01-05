В первом матче 2026 года уфимский «Салават Юлаев» одолел «Нефтехимик» 2:1

5 января первый в 2026 году матч регулярного чемпионата КХЛ состоялся провел на домашнем льду уфимский «Салават Юлаев». Подопечные Виктора Козлова принимали нижнекамский «Нефтехимик» и одержали победу со счетом 2:1.
В игре против «Нефтехимика» в составе «юлаевцев» после перерыва вновь появился канадский нападающий Шелдон Ремпал. Кроме того, матч с трибуны вместе с болельщиками смотрел новичок «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов. Сегодня же клуб официально объявил о подписании с ним контракта до конца текущего сезона.
Первую шайбу в ворота гостей «юлаевцы» забросили в середине первого периода, отличился Никита Зоркин. В ассистентах у него вернувшийся в состав Репал, голевой пас на счету Джека Родуолда — 1:0.
Во втором периоде нижнекамцы смогли одну шайбу отыграть, забросив за несколько секунд до сирены. Гол «в раздевалку» хозяев забил нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев — 1:1.
Точку в матче поставил тот же Никита Зоркин, оформивший дубль — 2:1. В ассистентах у него еще один новичок «Салавата» Владимир Бутузов.
Следующий матч уфимский «Салават Юлаев» проведет в Уфе в четверг, 8 января. Соперниками подопечных Виктора Козлова станут хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста».
