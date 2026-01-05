Ричмонд
В Октябрьском районе водитель насмерть сбил 72-летнюю женщину

Под Новочеркасском водитель насмерть сбил пенсионерку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на автодороге Новочеркасск — Багаевская после ДТП скончалась 72-летняя женщина, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла утром в воскресенье, 4 января, на трассе в Октябрьском районе: по предварительным данным, 42-летний водитель Mazda наехал на пешехода.

— Пенсионерка получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу, где от полученных травм скончалась, — рассказали в ведомстве.

По данным Госавтоинспекции, женщина находилась у правого края проезжей части по ходу движения автомобиля. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

В Госавтоинспекции Ростовской области напомнили о необходимости строго соблюдать ПДД и быть внимательными на дороге, особенно в темное время суток и при плохой видимости.

