Как-то не по-братски: Граждане Молдовы за каждую ночь, проведённую в Румынии, должны дополнительно заплатить по 2 евро — иначе огромный штраф

С 1 января 2026 года в Бухаресте ввели фиксированный налог для туристов — 10 румынских леев (около 2 евро) за ночь, независимо от цены жилья. Сбор касается всех: и отелей, и квартир на Airbnb. За неуплату — штрафы до 4000 леев. Власти хотят собрать на этом почти 3 млн евро.
Мало того, что наши граждане, которые часто ездят в Бухарест по делам или на отдых, оставляют много денег в магазинах и ресторанах, так ещё и за ночлег добавился дополнительный налог. Как-то не по-братски.
