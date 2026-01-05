Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как-то не по-братски: Граждане Молдовы за каждую ночь, проведённую в Румынии, должны дополнительно заплатить по 2 евро — иначе огромный штраф

Власти Румынии хотят собрать на этом почти 3 млн евро.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2026 года в Бухаресте ввели фиксированный налог для туристов — 10 румынских леев (около 2 евро) за ночь, независимо от цены жилья. Сбор касается всех: и отелей, и квартир на Airbnb. За неуплату — штрафы до 4000 леев. Власти хотят собрать на этом почти 3 млн евро.

Мало того, что наши граждане, которые часто ездят в Бухарест по делам или на отдых, оставляют много денег в магазинах и ресторанах, так ещё и за ночлег добавился дополнительный налог. Как-то не по-братски.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Какие доллары не получится сдать в обменники и банки Молдовы: Что обязательно нужно проверить.

Банки и обменники могут отказать гражданам Молдовы в приеме некоторых купюр иностранных валют (далее…).

Почему Молдова закупает электроэнергию по самим высоким в Европе ценам: А расплачиваться будут рядовые потребители по завышенным тарифам.

Коррупционный спрут душит молдавскую экономику и общество (далее…).

Эта оккупационная мерзость: На новогоднем столе депутата от правящей в Молдове партии ПАС обнаружилось «тоталитарный» салат оливье.

А ведь на том столе еще и холодец, красная икра и фаршированные яйца (далее).