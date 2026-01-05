В Ростовской области нашли свыше 100 мест незаконной торговли

В Ростовской области система «Безопасный город» выявила более 100 точек нелегальной торговли в 2025 году, когда по поручению губернатора Юрия Слюсаря активизировали рейды против торговли в неустановленных местах. Об этом сообщили в правительстве региона.
— В ушедшем году была проведена достаточно объемная и сложная работа, чтобы сократить количество очагов незаконной торговли, — отметила директор департамента потребрынка Ростовской области Ирина Гелас.
По данным ведомства, специалисты департамента вместе с коллегами из других органов власти провели 43 рейдовых мероприятия в городах и районах Дона. Места проверок выбирали по обращениям жителей и звонкам на горячую линию, а также по данным видеокамер комплекса «Безопасный город».
В результате за 2025 год к административной ответственности привлекли 286 человек, составили 519 протоколов — в том числе за нарушение правил благоустройства, правил торговли и предпринимательство без регистрации.
В департаменте добавили, что в 2026 году работу по пресечению незаконной торговли планируют продолжить.
В Ростовской области в 2026 году продолжат рейды против незаконной торговли. Фото: Правительство РО.
Читайте также.
В Ростовской области вечером 3 января объявили беспилотную опасность.
Беспилотная опасность объявлена по всей территории Ростовской области (подробности).