Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области нашли свыше 100 мест незаконной торговли

В Ростовской области в 2026 году продолжат рейды против незаконной торговли.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области система «Безопасный город» выявила более 100 точек нелегальной торговли в 2025 году, когда по поручению губернатора Юрия Слюсаря активизировали рейды против торговли в неустановленных местах. Об этом сообщили в правительстве региона.

— В ушедшем году была проведена достаточно объемная и сложная работа, чтобы сократить количество очагов незаконной торговли, — отметила директор департамента потребрынка Ростовской области Ирина Гелас.

По данным ведомства, специалисты департамента вместе с коллегами из других органов власти провели 43 рейдовых мероприятия в городах и районах Дона. Места проверок выбирали по обращениям жителей и звонкам на горячую линию, а также по данным видеокамер комплекса «Безопасный город».

В результате за 2025 год к административной ответственности привлекли 286 человек, составили 519 протоколов — в том числе за нарушение правил благоустройства, правил торговли и предпринимательство без регистрации.

В департаменте добавили, что в 2026 году работу по пресечению незаконной торговли планируют продолжить.

В Ростовской области в 2026 году продолжат рейды против незаконной торговли. Фото: Правительство РО.

Читайте также.

В Ростовской области вечером 3 января объявили беспилотную опасность.

Беспилотная опасность объявлена по всей территории Ростовской области (подробности).

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше