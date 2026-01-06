В Омске продают производственный комплекс для переработки нефтепродуктов

В Омске на Красноярском тракте продаётся действующий производственно-складской объект, ориентированный на переработку вторсырья и хранение нефтепродуктов. Комплекс рассчитан на работу с тяжёлой техникой и имеет собственные инженерные сети.
Комплекс включает складские и цеховые помещения общей площадью около 2,8 тыс. м². Здание спроектировано под промышленную эксплуатацию: потолки до 20 метров, смотровые ямы, широкие ворота под заезд большегрузов. Территория полностью автономна — есть собственная скважина, электроотопление и огороженный участок порядка 2,5 тыс. м².
Производственная инфраструктура предусматривает ёмкостный парк на 550 м³, насосную станцию и площадку налива топлива в бензовозы, что позволяет организовать приём, хранение и отгрузку нефтепродуктов на месте. Отдельно отмечено, что пиролизную установку для переработки изношенных шин собственник готов реализовать за дополнительную плату.