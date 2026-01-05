Ричмонд
Более 300 видов птиц обитает на территории Нижегородской области

Сегодня отмечается Международный день птиц.

Источник: Время

Более 300 видов птиц обитает в Нижегородской области. При этом 82 — занесены в Красные книги различных уровней, сообщается в телеграм-канале министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Напомним, что сегодня, 5 января, отмечается Международный день птиц. Их значение в экосистемах трудно переоценить. Они регулируют численность насекомых и мелких грызунов, предотвращая их массовое размножение, участвуют в распространении семян, выступают природными индикаторами.

«Учёные оценивают здоровье экосистемы в целом по состоянию популяций птиц, а также отмечают их роль в поддержании экологического равновесия. К сожалению, около 1200 видов птиц в мире находятся под угрозой исчезновения из‑за человеческой деятельности. Для их защиты предпринимаются серьёзные меры», — уточнили специалисты.

Ранее мы рассказывали о том, что в нижегородском зоопарке «Лимпопо» в 2025 году у пары бородачей появился птенец. Естественным путем бородачи в зоопарках России не размножались последние 20 лет.