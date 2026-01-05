Более 300 видов птиц обитает на территории Нижегородской области

«Учёные оценивают здоровье экосистемы в целом по состоянию популяций птиц, а также отмечают их роль в поддержании экологического равновесия. К сожалению, около 1200 видов птиц в мире находятся под угрозой исчезновения из‑за человеческой деятельности. Для их защиты предпринимаются серьёзные меры», — уточнили специалисты.