Парламент Венесуэлы потребовал найти, тех кто содействовал атаке США на страну

Парламент Венесуэлы постановил начать поиск и привлечение к ответственности всех, кто оказал содействие атаке США на страну. Об этом говорится в декрете законодательного органа Боливарианской республики.
В документе указано, что полиция страны должна незамедлительно начать розыск и задержание лиц, причастных к содействию или поддержке американской атаки для передачи их уголовному суду.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия осуждает акт международной агрессии США в отношении Венесуэлы. По словам дипломата, разбой в отношении президента страны Николоса Мадуро стал предвестником возвращения в эпоху бесправия.
