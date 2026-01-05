В Татарстане контрактникам повысили выплаты до 2,9 млн рублей

Сумма включает 2,5 млн рублей из республиканского бюджета и 400 тыс. рублей от Министерства обороны России.
«Новые правила единовременной финансовой поддержки желающим заключить контракт начали действовать с 1 января 2026 года», — говорится в сообщении.
По данным ДОСААФ, на повышенную выплату могут претендовать не только будущие участники спецоперации, но и новобранцы новых войск беспилотных систем (БПС) и Африканского корпуса.
Всем контрактникам гарантируется оплата проезда, проживания, питания, возможность выбора воинской специальности, а также республиканские и федеральные льготы и меры поддержки для них самих и их семей. Процедура оформления контракта занимает не более одного-двух дней.
Государственная дума в декабре на пленарном заседании во II и III чтениях приняла четыре закона, расширяющих меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей.
Принятые законы предусматривают бесплатный проезд военнослужащего и двух близких родственников к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, продление льгот для совершеннолетних детей участников СВО после окончания школы до 1 сентября, а также предоставление регионам полномочий устанавливать дополнительные меры жилищного обеспечения семей военнослужащих, погибших при исполнении службы.