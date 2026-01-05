В Татарстане контрактникам повысили выплаты до 2,9 млн рублей

По данным ДОСААФ , на повышенную выплату могут претендовать не только будущие участники спецоперации, но и новобранцы новых войск беспилотных систем (БПС) и Африканского корпуса.

Для зачисления в эти подразделения установлены особые критерии отбора: Африканский корпус делает ставку на крепкое здоровье и боевой опыт, а войска БПС — на технические навыки и геймерские способности. Подготовка для этих родов войск продлится не менее двух месяцев.