Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане контрактникам повысили выплаты до 2,9 млн рублей

Жители Татарстана, заключившие контракт с Минобороны РФ, могут получить единовременную выплату в размере 2,9 млн рублей. Об этом 5 января сообщила региональная организация ДОСААФ.

Источник: РИА "Новости"

Сумма включает 2,5 млн рублей из республиканского бюджета и 400 тыс. рублей от Министерства обороны России.

«Новые правила единовременной финансовой поддержки желающим заключить контракт начали действовать с 1 января 2026 года», — говорится в сообщении.

По данным ДОСААФ, на повышенную выплату могут претендовать не только будущие участники спецоперации, но и новобранцы новых войск беспилотных систем (БПС) и Африканского корпуса.

Для зачисления в эти подразделения установлены особые критерии отбора: Африканский корпус делает ставку на крепкое здоровье и боевой опыт, а войска БПС — на технические навыки и геймерские способности. Подготовка для этих родов войск продлится не менее двух месяцев.

Всем контрактникам гарантируется оплата проезда, проживания, питания, возможность выбора воинской специальности, а также республиканские и федеральные льготы и меры поддержки для них самих и их семей. Процедура оформления контракта занимает не более одного-двух дней.

Государственная дума в декабре на пленарном заседании во II и III чтениях приняла четыре закона, расширяющих меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей.

Принятые законы предусматривают бесплатный проезд военнослужащего и двух близких родственников к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, продление льгот для совершеннолетних детей участников СВО после окончания школы до 1 сентября, а также предоставление регионам полномочий устанавливать дополнительные меры жилищного обеспечения семей военнослужащих, погибших при исполнении службы.