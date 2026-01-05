Ричмонд
Похороны актёра Андрея Хорошева перенесли на 6 января из-за Рождества

Дата похорон российского актёра Андрея Хорошева изменена из-за предстоящего православного Рождества. Об этом ТАСС сообщил продюсер Сергей Члиянц.

«Изменили дату, чтобы не в Рождество. Отпевание и похороны будут завтра в 13:00 в Михайловской церкви в Сухуме», — рассказал он.

Первоначально прощание с артистом планировалось на 7 января, но теперь оно состоится днём раньше, 6 января, в Сухуме. Отпевание и похороны пройдут в 13:00 в Михайловской церкви города.

Напомним, Андрей Хорошев умер 1 января на 67-м году жизни. Артист погиб, как герой — он спасал человека в горячем источнике в Абхазии. Артист был известен по ролям в фильмах «Боец», «Адмиралъ», «Доктор Живаго» и многим другим.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

