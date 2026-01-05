Стало известно, какой знаменитый американский адвокат будет защищать Мадуро в суде

Захваченный США президент Венесуэлы Николас Мадуро нанял американского адвоката Барри Поллака. Об этом сообщило агентство Associated Press.
По данным издания, именно этот юрист помог основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в 2024 году заключить сделку с американским правосудием, позволившую ему выйти из тюрьмы.
Днем в понедельник венесуэльского лидера Николаса Мадуро доставили к зданию Федерального суда Нью-Йорка под усиленной охраной на вертолете. Политик прибыл в суд из следственного изолятора в Бруклине. Мадуро сопровождали федеральные агенты. Заседание суда должно начаться в 20:00 по московскому времени. Предполагается, что обвинения главе Боливарианской республики зачитает окружной судья Элвин Хеллерштейн.