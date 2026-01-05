Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, какой знаменитый американский адвокат будет защищать Мадуро в суде

Мадуро нанял Поллака, который помог Ассанжу заключить сделку и выйти из тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

Захваченный США президент Венесуэлы Николас Мадуро нанял американского адвоката Барри Поллака. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным издания, именно этот юрист помог основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в 2024 году заключить сделку с американским правосудием, позволившую ему выйти из тюрьмы.

Днем в понедельник венесуэльского лидера Николаса Мадуро доставили к зданию Федерального суда Нью-Йорка под усиленной охраной на вертолете. Политик прибыл в суд из следственного изолятора в Бруклине. Мадуро сопровождали федеральные агенты. Заседание суда должно начаться в 20:00 по московскому времени. Предполагается, что обвинения главе Боливарианской республики зачитает окружной судья Элвин Хеллерштейн.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше