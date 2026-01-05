Внук Пугачёвой Никита Пресняков попросил ИИ сгенерировать для него девушку

Внук певицы Аллы Пугачёвой, музыкант Никита Пресняков, опубликовал в Instagram* изображение, сгенерированное искусственным интеллектом. На фото он запечатлён вместе с девушкой, которая была нарисована при помощи нейросети.
«Ну, в принципе, ИИ угадал мой вкус…» — прокомментировал он.
Напомним, Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова переехали в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации в России. 19 августа 2025 года стало известно, что пара приняла решение о разводе после восьми лет брака.
Ранее сообщалось, что Пресняков заложил подаренную ему квартиру из-за риска разорения.
