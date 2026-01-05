Ричмонд
Погрузимся в темноту: Из-за непогоды во всей Молдове возможны отключения электричества

В Молдове возможны отключения электричества.

Источник: Комсомольская правда

Компания Premier Energy Distribution предупредила, что из-за трудных погодных условий, возможны инциденты в общественных местах и возле жилых домов.

Оператор по распределению электроэнергии обращает внимание населения и экономических агентов на необходимость строгого соблюдения правил безопасности при взаимодействии с электрическими установками в условиях непогоды или аварийных ситуаций.

Прежде всего, не прикасаться к оборванным или упавшим на землю проводам, так как они могут находиться под напряжением.

О любых происшествиях компания просит срочно информировать оператора распределения по круглосуточному телефону 022−43−11−11.

