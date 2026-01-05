Ричмонд
Володин: в закрытых в селах школах можно размещать детские лагеря отдыха

Спикер ГД провел встречу с педагогами и руководством подшефного детского лагеря «Дугино-Феникс».

Источник: Аргументы и факты

Закрытые в селах школы можно использовать в качестве детских оздоровительных лагерей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

На встрече с педагогами и руководством подшефного детского лагеря «Дугино-Феникс» в Смоленской области он рассказал о реализации идеи о том, чтобы в каждом районе любого субъекта РФ существовали муниципальные и государственные детские оздоровительные учреждения.

«Там, где школа закрывается, — в селе, где прекрасная природа, есть вся инфраструктура, — можно при небольших вложениях использовать ее под детский лагерь», — приводятся слова спикера ГД РФ на сайте нижней палаты парламента.

Володин также напомнил о возможности создавать оздоровительные детские лагеря в рамках благотворительных проектов и привел в пример «Дугино-Феникс». Он также отметил, что такие лагеря можно создавать при крупных предприятиях.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 23 декабря 2025 года провел встречу Володиным, в ходе которой обсудил работу парламента в осеннюю сессию.

