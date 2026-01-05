В посольстве назвали количество заблокированных в Йемене россиян

Ранее российским гражданам в настоятельном порядке рекомендовали в ближайший период воздержаться от поездок в Йемен, в том числе на остров Сокотра. Соответствующее уведомление посольства Российской Федерации размещено 3 января на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ. Туристические компании, занимающиеся формированием и реализацией туров на архипелаг Сокотра, обязаны информировать своих клиентов о сложившейся обстановке в Йемене.