Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В посольстве назвали количество заблокированных в Йемене россиян

В Йемене несколько десятков граждан России остаются заблокированными из-за приостановки авиасообщения. Об этом сообщили в посольстве.

Авиасообщение с Йеменом было приостановлено.

В Йемене несколько десятков граждан России остаются заблокированными из-за приостановки авиасообщения. Об этом сообщили в посольстве.

«На Сокотре находятся несколько десятков граждан РФ, которые не могут покинуть остров», — цитирует ТАСС представителя российского посольства в Йемене. Сейчас посольство собирает данные о находящихся на Сокотре россиянах.

Ранее российским гражданам в настоятельном порядке рекомендовали в ближайший период воздержаться от поездок в Йемен, в том числе на остров Сокотра. Соответствующее уведомление посольства Российской Федерации размещено 3 января на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ. Туристические компании, занимающиеся формированием и реализацией туров на архипелаг Сокотра, обязаны информировать своих клиентов о сложившейся обстановке в Йемене.