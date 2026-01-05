Ричмонд
Очередь для проезда по Крымскому мосту к вечеру сократилась вдвое

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Очередь для проезда по Крымскому мосту к вечеру понедельника сократилась вдвое, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.

Источник: © РИА Новости

Ранее сообщалось, что по состоянию на 16.00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 95 машин, со стороны Керчи — 670.

«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Время ожидания около часа», — говорится в сообщении.

Данные приведены по состоянию на 19.00 мск.

