Очередь для проезда по Крымскому мосту к вечеру сократилась вдвое

Ранее сообщалось, что по состоянию на 16.00 мск в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находилось 95 машин, со стороны Керчи — 670.
«Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Время ожидания около часа», — говорится в сообщении.
Данные приведены по состоянию на 19.00 мск.
