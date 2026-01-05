Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Венесуэлы объявили мобилизацию военных сил и ввели военный режим

Военный режим введен для сотрудников нефтяной отрасли и других производств Венесуэлы.

Источник: Комсомольская правда

Власти Боливарианской республики объявили мобилизацию военных сил, для сотрудников нефтяной промышленности и других производств Венесуэлы введен «военный режим».

В свою очередь парламент Венесуэлы постановил начать поиск и привлечение к ответственности всех, кто оказал содействие атаке США на страну. Об этом говорится в декрете законодательного органа Боливарианской республики.

Стало известно, что исполняющая обязанности президента Венесуэлы после похищения Николаса Мадуро Делси Родригес получила в стране прозвища «царица» и «тигрица». по данным агентства Reuters, она является одной из самых жестких фигур в правительстве страны. «Царицей» ее прозвали из-за большого влияния в Венесуэле. «Тигрицей» же ее назвал сам Мадуро. Он считает, что политик вложила много сил в защиту социалистического режима в республике.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше