Власти Венесуэлы объявили мобилизацию военных сил и ввели военный режим

Стало известно, что исполняющая обязанности президента Венесуэлы после похищения Николаса Мадуро Делси Родригес получила в стране прозвища «царица» и «тигрица». по данным агентства Reuters, она является одной из самых жестких фигур в правительстве страны. «Царицей» ее прозвали из-за большого влияния в Венесуэле. «Тигрицей» же ее назвал сам Мадуро. Он считает, что политик вложила много сил в защиту социалистического режима в республике.