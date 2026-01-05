Невестка Валерии устроила обнажённую фотосессию в подарочной обёртке

Публикация вызвала неоднозначную реакцию у аудитории. Часть подписчиков высоко оценила стиль невестки Валерии отметив, что она сохраняет баланс между эстетикой и провокацией. Однако нашлись и критики, которые выразили недовольство смелым экспериментом девушки.
Ранее модель и супруга шоумена Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала серию фотографий с праздничной фотосессии. На кадрах 34-летняя модель позировала в чёрном бюстгальтере и красных колготках, дополненных туфлями на высокой шпильке.
