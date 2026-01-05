Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Невестка Валерии устроила обнажённую фотосессию в подарочной обёртке

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина опубликовала в своих соцсетях кадры с новогодней фотосессии, на которых предстала обнажённой, прикрывающейся лишь прозрачной подарочной упаковкой с красной лентой. Девушка сделала акцент на длинных волосах, роскошном колье и алых губах, цвет которых хорошо сочетался с ярким бантом.

Публикация вызвала неоднозначную реакцию у аудитории. Часть подписчиков высоко оценила стиль невестки Валерии отметив, что она сохраняет баланс между эстетикой и провокацией. Однако нашлись и критики, которые выразили недовольство смелым экспериментом девушки.

Ранее модель и супруга шоумена Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала серию фотографий с праздничной фотосессии. На кадрах 34-летняя модель позировала в чёрном бюстгальтере и красных колготках, дополненных туфлями на высокой шпильке.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.