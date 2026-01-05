Невестка Валерии устроила обнажённую фотосессию в подарочной обёртке

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина опубликовала в своих соцсетях кадры с новогодней фотосессии, на которых предстала обнажённой, прикрывающейся лишь прозрачной подарочной упаковкой с красной лентой. Девушка сделала акцент на длинных волосах, роскошном колье и алых губах, цвет которых хорошо сочетался с ярким бантом.