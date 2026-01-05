«Вид спереди и сзади»: Нино Нинидзе похвасталась откровенным фото с отдыха в изящном купальнике

«Вид спереди и сзади. Жива-здорова. Завтра взвешусь», — написала артистка.
На фотографиях Нинидзе стоит на фоне моря в ярком алом купальнике, который эффектно подчёркивает её фигуру. Актриса дополнила образ лишь лаконичным браслетом на ноге и небрежной причёской.
Ранее Нино Нинидзе прокомментировала распространённый социальный миф о суровости мужчин. По её словам, все мужчины по своей природе романтичны, даже если внешне выглядят брутально, и способны на проявление чувств и заботы, просто делают это по-своему.
