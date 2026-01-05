Ричмонд
«Вид спереди и сзади»: Нино Нинидзе похвасталась откровенным фото с отдыха в изящном купальнике

Звезда фильма «Любовники» Нино Нинидзе устроила откровенную фотосессию во время январского отдыха в тёплых краях. 34-летняя актриса опубликовала серию снимков в соцсетях.

«Вид спереди и сзади. Жива-здорова. Завтра взвешусь», — написала артистка.

На фотографиях Нинидзе стоит на фоне моря в ярком алом купальнике, который эффектно подчёркивает её фигуру. Актриса дополнила образ лишь лаконичным браслетом на ноге и небрежной причёской.

Ранее Нино Нинидзе прокомментировала распространённый социальный миф о суровости мужчин. По её словам, все мужчины по своей природе романтичны, даже если внешне выглядят брутально, и способны на проявление чувств и заботы, просто делают это по-своему.

