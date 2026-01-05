РАН спрогнозировала рост госдолга Евросоюза в 2026 году почти до 84%

Государственный долг стран Евросоюза и еврозоны продолжит увеличиваться и в текущем году, следует из исследования Российской академии наук, с которым ознакомилось РИА «Новости». По данным издания, в среднем по ЕС в 2025 году показатель составлял 82,8%, а в зоне евро — 88,8%. В 2026 году он вырастет до 83,8% и 89,8% соответственно.