РАН спрогнозировала рост госдолга Евросоюза в 2026 году почти до 84%

Государственный долг стран Евросоюза и еврозоны продолжит увеличиваться и в текущем году, следует из исследования Российской академии наук, с которым ознакомилось РИА «Новости». По данным издания, в среднем по ЕС в 2025 году показатель составлял 82,8%, а в зоне евро — 88,8%. В 2026 году он вырастет до 83,8% и 89,8% соответственно.

Источник: Life.ru

Параллельно будет расти и средневзвешенный бюджетный дефицит: в Евросоюзе он достигнет 3,3%, а в еврозоне — 3,2% с дальнейшим увеличением до 3,4% и 3,3%. В РАН уверены, что дефицит финансовых ресурсов и их перераспределение остаются одной из актуальных проблем интеграционного объединения, а разбалансировка, вызванная экстренными расходами, включая военные цели, на фоне политической нестабильности сохраняется.

Авторы отдельно выделили Францию и Бельгию, где ситуация с государственными финансами наиболее сложная. По их оценкам, для стабилизации правительственной задолженности Франции на текущем уровне в 115% ВВП потребуется не менее 100 миллиардов евро бюджетной экономии в ближайшие годы.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что введение антироссийских санкций дорого обходится экономике Европейского союза. Он отметил, что ведущая экономика блока, Германия, уже второй год подряд находится в состоянии рецессии.

Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

