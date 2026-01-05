РАН спрогнозировала рост госдолга Евросоюза в 2026 году почти до 84%

Параллельно будет расти и средневзвешенный бюджетный дефицит: в Евросоюзе он достигнет 3,3%, а в еврозоне — 3,2% с дальнейшим увеличением до 3,4% и 3,3%. В РАН уверены, что дефицит финансовых ресурсов и их перераспределение остаются одной из актуальных проблем интеграционного объединения, а разбалансировка, вызванная экстренными расходами, включая военные цели, на фоне политической нестабильности сохраняется.
Авторы отдельно выделили Францию и Бельгию, где ситуация с государственными финансами наиболее сложная. По их оценкам, для стабилизации правительственной задолженности Франции на текущем уровне в 115% ВВП потребуется не менее 100 миллиардов евро бюджетной экономии в ближайшие годы.
Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что введение антироссийских санкций дорого обходится экономике Европейского союза. Он отметил, что ведущая экономика блока, Германия, уже второй год подряд находится в состоянии рецессии.
