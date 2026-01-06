В Ачинске полицейские спасли косулю, которую нашли на заброшенном участке

Ачинские полицейские доставили раненую косулю в ветклинику. Об этом рассказали в краевом МВД. Дикое животное заметили горожане в заброшенных надворных постройках на улице Слободчикова. После этого ачинцы позвонили в дежурную часть. На место выехал экипаж патрульно-постовой службы. Выяснилось, что животное ранено. Было решено отвести его к ветеринару.