Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области снег и осадки помогли озимым подготовиться к зиме

В минсельхозе рассказали, в каком состоянии озимые в Ростовской области перед перезимовкой.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области озимая пшеница ушла в зиму в хорошем и удовлетворительном состоянии. Об этом 161.RU сообщили в региональном Минсельхозе.

По данным ведомства, в ноябре и начале декабря растения получили достаточно влаги и тепла, чтобы подготовиться к перезимовке.

— Состояние посевов хорошее и удовлетворительное, — рассказали в Минсельхозе.

Во второй половине декабря в регионе прошли небольшие и умеренные осадки, в основном снег. Как отмечают в министерстве, это помогло накопить влагу в почве: средняя глубина промачивания составила около 20 сантиметров, что должно положительно сказаться на формировании урожая.

По данным Минсельхоза, в 2025 году под озимые засеяли 2,87 млн гектаров, взошло 99,8% посевов.

В хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 2,84 млн гектаров (99,2%). Прогнозировать урожай на 2026 год в ведомстве пока не берутся, напоминая, что впереди самый важный этап — перезимовка растений.

Читайте также.

В Ростовской области вечером 3 января объявили беспилотную опасность.

Беспилотная опасность объявлена по всей территории Ростовской области (подробности).