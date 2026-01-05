В Ростовской области снег и осадки помогли озимым подготовиться к зиме

В Ростовской области озимая пшеница ушла в зиму в хорошем и удовлетворительном состоянии. Об этом 161.RU сообщили в региональном Минсельхозе.
По данным ведомства, в ноябре и начале декабря растения получили достаточно влаги и тепла, чтобы подготовиться к перезимовке.
— Состояние посевов хорошее и удовлетворительное, — рассказали в Минсельхозе.
Во второй половине декабря в регионе прошли небольшие и умеренные осадки, в основном снег. Как отмечают в министерстве, это помогло накопить влагу в почве: средняя глубина промачивания составила около 20 сантиметров, что должно положительно сказаться на формировании урожая.
По данным Минсельхоза, в 2025 году под озимые засеяли 2,87 млн гектаров, взошло 99,8% посевов.
В хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 2,84 млн гектаров (99,2%). Прогнозировать урожай на 2026 год в ведомстве пока не берутся, напоминая, что впереди самый важный этап — перезимовка растений.
Читайте также.
В Ростовской области вечером 3 января объявили беспилотную опасность.
Беспилотная опасность объявлена по всей территории Ростовской области (подробности).