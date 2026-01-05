В Ростовской области снег и осадки помогли озимым подготовиться к зиме

Во второй половине декабря в регионе прошли небольшие и умеренные осадки, в основном снег. Как отмечают в министерстве, это помогло накопить влагу в почве: средняя глубина промачивания составила около 20 сантиметров, что должно положительно сказаться на формировании урожая.