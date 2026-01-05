Ричмонд
Венесуэла объявила мобилизацию и ввела военный режим

Венесуэла ввела чрезвычайные меры после атаки США. Согласно новому декрету, на всей территории страны объявлена мобилизация вооружённых сил.

Источник: Life.ru

Документ предписывает «милитаризацию госинфраструктуры, нефтяной промышленности и других основных государственных производств». Это означает, что сотрудники этих предприятий теперь временно будут работать под военным режимом.

Также усилят охрану всех границ. Декрет за подписью захваченного США президента Николасом Мадуро, вице-президента Делси Родригес и членов правительства будет действовать 90 дней.

Напомним, что 3 января вооружённые силы США провели операцию в Каракасе, в результате которой были задержаны и вывезены за пределы страны действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш уже высказал по этому поводу «серьёзную обеспокоенность». В данный момент чрезвычайная ситуация обсуждается на заседании Совета Безопасности ООН.

Тем временем, по имеющимся данным, Николаса Мадуро доставили в Нью-Йорк, где в ближайшее время должно начаться судебное разбирательство в его отношении.

Life.ru оперативно следит за событиями вокруг атаки США на Венесуэлу и судьбой президента Николаса Мадуро, публикуя важнейшую информацию по данной теме в соответствующем разделе.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше