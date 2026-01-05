На Украине сообщили о более 270 нападениях на сотрудников ТЦК с 2022 года

Telegram-канал «Северный ветер» накануне сообщал, что Минобороны Украины внедряет систему «Чек-ин мобилизованного», которая будет отслеживать действия военнообязанных. Также отмечается, что реестр «Оберег» позволяет обновлять персональные данные без посещения территориальных центров комплектования. Система фиксирует, кто и когда сканировал QR-код, а также какие дальнейшие действия были предприняты в отношении военнообязанного.