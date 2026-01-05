На Украине сообщили о более 270 нападениях на сотрудников ТЦК с 2022 года

С февраля 2022 года на Украине зафиксировано 272 нападения на сотрудников территориальных центров комплектования. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на командование сухопутных войск ВСУ.
Отмечается, что четверо военнослужащих погибли при исполнении служебных обязанностей в результате этих атак.
Ранее в Сети появилось видео из Черниговской области, на котором группа местных жителей помогла мужчине отбиться от сотрудников ТЦК и полицейского. Происшествие произошло в городе Нежин.
Telegram-канал «Северный ветер» накануне сообщал, что Минобороны Украины внедряет систему «Чек-ин мобилизованного», которая будет отслеживать действия военнообязанных. Также отмечается, что реестр «Оберег» позволяет обновлять персональные данные без посещения территориальных центров комплектования. Система фиксирует, кто и когда сканировал QR-код, а также какие дальнейшие действия были предприняты в отношении военнообязанного.