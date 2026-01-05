Как в Ростове будет работать общественный транспорт на Рождество

Что же касается трамваев, то два маршрута №№ 1,4 пойдут через центр от пр. Буденновского до пр. Театрального по ул. Горького, после чего вернутся на свои маршруты. Трамваи будут ходить по этой схеме с 6 января с 22.00 до 7 января 18.00 мск.