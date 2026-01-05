Как в Ростове будет работать общественный транспорт на Рождество

Как сообщили в администрации Ростова, 6 и 7 января городские власти продлили работу общественного транспорта для желающих посетить рождественские службы в храмах. Дело в том, что во время новогодних каникул с 1 по 11 января 2026 года муниципальный транспорт ходит реже по расписанию выходного дня.
Перед Рождеством, поздно вечером 6 января, а также ночью и утром 7 января автобусы будут перевозить пассажиров до 04.00 мск, а трамваи по особой схеме движения до 18.00 мск 7 января. Перевозить пассажиров будут четыре автобусных маршрута и два трамвайных.
Так, автобусы №№ 8, 49, 65а, 75 начнут движение по измененной схеме с 6 января 23.00 мск до 7 января 04.00 мск.
Водители автобусов будут высаживать пассажиров недалеко от Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы на остановках у Центрального рынка. Автобусы № 8,75 — на Западном развороте с западной стороны, а автобусы №№ 49, 65а — на ул. Московской с восточной стороны собора.
Что же касается трамваев, то два маршрута №№ 1,4 пойдут через центр от пр. Буденновского до пр. Театрального по ул. Горького, после чего вернутся на свои маршруты. Трамваи будут ходить по этой схеме с 6 января с 22.00 до 7 января 18.00 мск.