Стало известно об изменении даты похорон актера Андрея Хорошева: когда они состоятся

Ранее KP.RU информировал, что Хорошев погиб при спасении человека. Все произошло 1 января 2026 года. Тогда актер отдыхал на источниках в Сухуме. Во время плавания он заметил, как один из посетителей базы отдыха тонет. Не теряя времени, Хорошев бросился спасать гражданина. Однако, судя по всему, артист не рассчитал свои силы и в итоге скончался. На момент смерти ему было 66 лет.