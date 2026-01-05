Стало известно об изменении даты похорон актера Андрея Хорошева: когда они состоятся

Дата похорон российского актера и режиссера Андрея Хорошева была перенесена на 6 января из-за предстоящего Рождества. Об этом в беседе с ТАСС рассказал продюсер Сергей Члиянц, отметив, что похороны пройдут 6 января в Сухуме.
Как он уточнил, похоронная церемония должна состояться в Михайловской церкви, которая расположена в абхазской столице Сухум.
«Изменили дату, чтобы не в Рождество. Отпевание и похороны будут завтра в 13:00», — подедился подробностями Члиянц.
Ранее KP.RU информировал, что Хорошев погиб при спасении человека. Все произошло 1 января 2026 года. Тогда актер отдыхал на источниках в Сухуме. Во время плавания он заметил, как один из посетителей базы отдыха тонет. Не теряя времени, Хорошев бросился спасать гражданина. Однако, судя по всему, артист не рассчитал свои силы и в итоге скончался. На момент смерти ему было 66 лет.