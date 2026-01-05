В Ростове суд обязал строительную компанию выплатить храму 1,6 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области взыскал со строительной компании в пользу православного прихода храма Введение во храм Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону 1,6 миллионов рублей.
Как указано в решении, с компании ООО «РСК» взыскали 1 504 517 рублей неосновательного обогащения, а также 178 137,33 рубля процентов за пользование чужими денежными средствами.
Кроме того, суд постановил взыскать 75 480 рублей судебных расходов на оплату госпошлины.
Также суд решил вернуть приходу из федерального бюджета 14 441 рубль излишне уплаченной госпошлины.
Решение вступит в законную силу по истечении месяца, если не будет подана апелляционная жалоба.
