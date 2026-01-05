Ричмонд
Власти Венесуэлы объявили мобилизацию и «военный режим» для производств

Власти Венесуэлы после атаки США объявили мобилизацию Вооруженных сил, а также ввели «военный режим» для сотрудников нефтяной промышленности и других производств. Об этом говорится в декрете, опубликованном в понедельник, 5 января, на портале правовых актов.

— Немедленно предписывается мобилизация национальных вооруженных сил по всей территории страны и использование имеющегося потенциала национальной мощи для отражения иностранной агрессии… Милитаризация госинфраструктуры, нефтяной промышленности и других основных государственных производств. Персонал таких предприятий будет временно находиться под военным режимом, — говорится в документе.

Соответствующий декрет действует 90 дней с момента его опубликования. Документ датирован 3 января, под ним стоит подпись президента Николаса Мадуро, вице-президента и членов правительства, передает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил США в нарушении международного права после операции в Венесуэле.

МИД России призвал незамедлительно внести ясность в ситуацию с насильственным вывозом Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес из страны. Представители ведомства подчеркнули, что эти действия означают неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства.

3 января в столице Венесуэлы Каракасе произошла серия взрывов — войска Соединенных Штатов атаковали военные объекты в стране. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США в Венесуэлу.

