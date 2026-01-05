Ричмонд
Fox News: Мадуро доставлен в зал суда без наручников, заседание началось

В суде Нью-Йорка начинается первое заседание по делу Мадуро.

Источник: Комсомольская правда

Захваченный США президент Венесуэлы Николас Мадуро доставлен в зал Федерального суда в Нью-Йорке без наручников. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В материале отметили, что первое судебное заседание по делу главы Боливарианской республики начинается.

Ранее стало известно, что Мадуро нанял одного из самых известных американских адвокатов Барри Поллака. Именно этот юрист помог основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в 2024 году заключить сделку с американским правосудием, позволившую ему выйти из тюрьмы.

Днем 5 января венесуэльского лидера доставили к зданию Федерального суда Нью-Йорка под усиленной охраной на вертолете. Политик прибыл в суд из следственного изолятора в Бруклине. Предполагалось, что обвинения главе Боливарианской республики зачитает окружной судья Элвин Хеллерштейн.

