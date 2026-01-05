Ричмонд
В Ростовской области вечером 5 января объявили беспилотную опасность

Жителей Ростовской области предупредили о беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области вечером в понедельник, 5 января, объявили беспилотную опасность. Такое оповещение поступило от РСЧС.

— Жителям Дона рекомендуют покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. Нельзя подходить к окнам, — говорится в сообщении.

Ранее глава региона Юрий Слюсарь сообщал, что в ночь на понедельник БПЛА были уничтожены в Каменске. По его данным, пострадавших не было.

Напомним, что в Ростовской области после атаки вечером в субботу, 3 января, в хуторе Николаево-Отрадное Неклиновского района взрывной волной выбило окно в тамбуре частного дома.

Читайте также.

В Ростовской области вечером 3 января объявили беспилотную опасность.

Беспилотная опасность объявлена по всей территории Ростовской области (подробности).

Ночью в Каменске сбили дроны (подробнее).

