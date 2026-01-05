В Ростовской области вечером 5 января объявили беспилотную опасность

В Ростовской области вечером в понедельник, 5 января, объявили беспилотную опасность. Такое оповещение поступило от РСЧС.
— Жителям Дона рекомендуют покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. Нельзя подходить к окнам, — говорится в сообщении.
Ранее глава региона Юрий Слюсарь сообщал, что в ночь на понедельник БПЛА были уничтожены в Каменске. По его данным, пострадавших не было.
Напомним, что в Ростовской области после атаки вечером в субботу, 3 января, в хуторе Николаево-Отрадное Неклиновского района взрывной волной выбило окно в тамбуре частного дома.
