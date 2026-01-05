Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадуро отверг предъявленные ему обвинения и заявил о своей невиновности

В Нью-Йорке началось первое судебное заседание по делу Мадуро.

Источник: Комсомольская правда

Захваченный США глава Венесуэлы Николас Мадуро на первом судебном заседании в Федеральном суде Нью-Йорка заявил о своей невиновности по предъявленным ему американскими властями обвинениям.

По данным агентства Reuters, жена Мадуро Силия Флорес также не признала себя виновной по делу о незаконном обороте кокаина в США.

Николас Мадуро ранее был доставлен в зал Федерального суда в Нью-Йорке без наручников. Спустя несколько минут началось первое судебное заседание по делу главы Боливарианской республики.

Ранее стало известно, что венесуэльский лидер нанял одного из самых известных американских адвокатов Барри Поллака. Юрист помог основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в 2024 году заключить сделку с американским правосудием, позволившую ему выйти из тюрьмы.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше