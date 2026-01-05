Мадуро отверг предъявленные ему обвинения и заявил о своей невиновности

Захваченный США глава Венесуэлы Николас Мадуро на первом судебном заседании в Федеральном суде Нью-Йорка заявил о своей невиновности по предъявленным ему американскими властями обвинениям.
По данным агентства Reuters, жена Мадуро Силия Флорес также не признала себя виновной по делу о незаконном обороте кокаина в США.
Николас Мадуро ранее был доставлен в зал Федерального суда в Нью-Йорке без наручников. Спустя несколько минут началось первое судебное заседание по делу главы Боливарианской республики.
Ранее стало известно, что венесуэльский лидер нанял одного из самых известных американских адвокатов Барри Поллака. Юрист помог основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в 2024 году заключить сделку с американским правосудием, позволившую ему выйти из тюрьмы.