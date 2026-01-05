Суд над Мадуро в Нью-Йорке состоится не раньше 2027 года

Суд над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в США состоится не ранее следующего года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По данным издания, судья установит предварительный график обмена доказательствами и досудебных ходатайств. При этом само судебное разбирательство, как ожидается, состоится не раньше 2027 года.
«Сегодня будет формальное первичное заседание, во время которого судья установит начальный график обмена доказательствами и предварительных ходатайств, а также возможность освобождения Мадуро под залог, который считается маловероятным», — отмечается в статье.
Как писал сайт KP.RU, захваченный США лидер Боливаринаской республики Николас Мадуро нанял одного из самых знаменитых американских адвокатов Барри Поллака. В 2024 году юрист помог основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу заключить сделку с американским правосудием, которая позволила ему выйти из тюрьмы.
Напомним, днем 5 января Николаса Мадуро доставили к зданию Федерального суда Нью-Йорка под усиленной охраной на вертолете.