Суд над Мадуро в Нью-Йорке состоится не раньше 2027 года

5 января в суде Нью-Йорка состоится формальное первичное заседание.

Источник: Комсомольская правда

Суд над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в США состоится не ранее следующего года. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, судья установит предварительный график обмена доказательствами и досудебных ходатайств. При этом само судебное разбирательство, как ожидается, состоится не раньше 2027 года.

«Сегодня будет формальное первичное заседание, во время которого судья установит начальный график обмена доказательствами и предварительных ходатайств, а также возможность освобождения Мадуро под залог, который считается маловероятным», — отмечается в статье.

Как писал сайт KP.RU, захваченный США лидер Боливаринаской республики Николас Мадуро нанял одного из самых знаменитых американских адвокатов Барри Поллака. В 2024 году юрист помог основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу заключить сделку с американским правосудием, которая позволила ему выйти из тюрьмы.

Напомним, днем 5 января Николаса Мадуро доставили к зданию Федерального суда Нью-Йорка под усиленной охраной на вертолете.

