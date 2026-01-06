На севере Красноярского края белый медведь напал на семью

В Таймырском-Долгано Ненецком районе на семью напал белый медведь. Об этом рассказали в МВД по краю. 5 января жители были на рыбалке в 40 километрах от посёлка Носок. От лап хищника пострадали три человека 1983, 2006 и 2015 годов рождения. В пресс-службе краевого МВД рассказали, что семья является представителями коренных малочисленных народов Севера.