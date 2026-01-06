Ричмонд
На севере Красноярского края белый медведь напал на семью

На севере края помогли семье, которая пострадала от нападения белого медведя.

Источник: Комсомольская правда

В Таймырском-Долгано Ненецком районе на семью напал белый медведь. Об этом рассказали в МВД по краю. 5 января жители были на рыбалке в 40 километрах от посёлка Носок. От лап хищника пострадали три человека 1983, 2006 и 2015 годов рождения. В пресс-службе краевого МВД рассказали, что семья является представителями коренных малочисленных народов Севера.

Чтобы отпугнуть зверя, на рыболовецкую точку на вездеходе и снегоходах выехали жители посёлка, а также участковый. Увидев их, белый медведь убежал. Соседние точки были оповещены, что по окрестностям бродит хищник.

Пострадавших вывезли в посёлок Носок для оказания медпомощи. Решается вопрос о транспортировке одного из них в районную больницу Дудинки.