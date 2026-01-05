Ричмонд
Суд Нью-Йорка разрешил посещение Мадуро консульскими работниками Венесуэлы

5 января проходит первичное судебное заседание по делу Мадуро.

Источник: Комсомольская правда

Федеральный суд в Нью-Йорке согласился назначить посещение главы Боливарианской республики Николаса Мадуро консульскими работниками Венесуэлы. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Ранее захваченный США Николас Мадуро на первом судебном заседании в Федеральном суде Нью-Йорка заявил о своей невиновности по предъявленным ему американскими властями обвинениям. Жена Мадуро Силия Флорес также не признала себя виновной по делу о незаконном обороте кокаина в США.

Мадуро ранее был доставлен в зал Федерального суда в Нью-Йорке без наручников. Спустя несколько минут началось первое судебное заседание по делу главы Боливарианской республики.

