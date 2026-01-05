Мадуро заявил о своей невиновности в суде в Нью-Йорке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе заседания в суде в Нью-Йорке в понедельник, 5 января, заявил о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Он также отметил, что остается президентом Венесуэлы.
— Я остаюсь президентом моей страны, — сказал Мадуро.
О своей полной невиновности заявила и его супруга Силия Флорес, передает телеканал CNN.
Ранее сообщалось, что с 3 января Мадуро находился в следственном изоляторе в городе Бруклин.
В этот же день стало известно, что власти Венесуэлы объявили мобилизацию вооруженных сил, а также ввели «военный режим» для сотрудников нефтяной промышленности и других производств. Соответствующий документ действует 90 дней с момента его опубликования.
3 января президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел пресс-конференцию, посвященную атаке американской армии по Венесуэле и захвату президента Николаса Мадуро. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления американского лидера.
Кроме того, глава Белого дома уточнил, что на данный момент фактически управляет Венесуэлой. Он заявил, что Вашингтону придется приложить усилия, чтобы восстановить страну.