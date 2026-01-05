Ричмонд
Судиться теперь станет дороже: В Молдове адвокаты поднимают тарифы на свои услуги

Это решение стало следствием увеличения более чем на 150% стоимости медицинской страховки для адвокатов — с 5 054 леев до 12 636 леев.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщил председатель Союза адвокатов РМ Дорин Попеску, в эксклюзивном комментарии для «Первого в Молдове», на экстренном заседании, структура приняла решение увеличить почасовой тариф работы адвоката. По словам Попеску, это решение стало следствием увеличения более чем на 150% стоимости медицинской страховки для адвокатов — с 5 054 леев до 12 636 леев.

— В рамках сегодняшнего чрезвычайного заседания Совета Союза адвокатов, как ответ на это повышение, мы утвердили рекомендацию для адвокатов, которая является для них обязательной. Решением Совета, минимальные почасовые тарифы были увеличены с 70−150 евро/час до 100−200 евро/час. Также были повышены и фиксированные тарифы. И мы рекомендуем адвокатам применять эти тарифы, — заявил Попеску.

Кроме того, глава Союза адвокатов добавил, что структура направит в Минюст запрос об увеличении гонораров адвокатов, предоставляющих бесплатные услуги защитника, гарантированные государством, «чтобы они могли покрывать свои расходы на медстраховку».

