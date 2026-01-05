Ричмонд
Судья обязал Мадуро явиться в суд на слушания 17 марта

В Нью-Йорке проходит первичное судебное заседание по делу Мадуро.

Источник: Комсомольская правда

Судья Элвин Хеллерштейн обязал захваченного США венесуэльского лидера Николаса Мадуро явиться в суд 17 марта этого года для проведения повторных слушаний по его делу. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее Николас Мадуро доставлен в зал Федерального суда в Нью-Йорке без наручников.

Глава Боливарианской республики нанял одного из самых известных американских адвокатов Барри Поллака. Именно этот юрист помог основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в 2024 году заключить сделку с американским правосудием, позволившую ему выйти из тюрьмы.

