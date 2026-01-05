Судья обязал Мадуро явиться в суд на слушания 17 марта

Судья Элвин Хеллерштейн обязал захваченного США венесуэльского лидера Николаса Мадуро явиться в суд 17 марта этого года для проведения повторных слушаний по его делу. Об этом сообщило агентство Reuters.
Ранее Николас Мадуро доставлен в зал Федерального суда в Нью-Йорке без наручников.
Глава Боливарианской республики нанял одного из самых известных американских адвокатов Барри Поллака. Именно этот юрист помог основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в 2024 году заключить сделку с американским правосудием, позволившую ему выйти из тюрьмы.
Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.Читать дальше