Адвокат Мадуро заявил, что не просит суд освободить подзащитного под залог

Адвокат захваченного США президента Венесуэлы Николаса Мадуро Барри Поллак заявил в Федеральном суде в Нью-Йорке, что пока не добивается освобождения под залог своего подзащитного. Об этом сообщил телеканал Fox News.
В публикации отметили, что защита главы Боливарианской республики уведомила суд, что позднее будет добиваться освобождения президента Венесуэлы под залог.
Мадуро нанял одного из самых известных американских адвокатов Барри Поллака. Именно этот юрист помог основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в 2024 году заключить сделку с американским правосудием, позволившую ему выйти из тюрьмы.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше