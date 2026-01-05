Нейрофизиолог и поэт Михаил Воловик скончался в 66 лет в Нижнем Новгороде

Ушёл из жизни доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник отделения функциональной диагностики Университетской клиники Приволжского исследовательского медуниверситета (ПИМУ) Михаил Воловик.
Об этом сообщает ПИМУ на своих официальных страницах в социальных сетях.
1 января 1959 года Михаилу Воловику исполнилось 66 лет. В сообщении говорится, что его научные работы и глубокая эрудиция внесли большой вклад в медицину.
Кроме науки, он серьёзно занимался литературным творчеством, с 1997 года был членом Союза российских писателей, несколько лет руководил региональной организацией Союза, выступал на литерутарных фестивалях, в конце 2025 года выпустил новую книгу своих стихов.
«Мы потеряли не только талантливого учёного, но и человека редкой внутренней культуры», — говорят представители ПИМУ.
«Точно знаю, что огромное количество людей, включая меня, благодарны ему за самую разную помощь в минуты своих болей и невзгод», — пишет нижегородский поэт Марина Кулакова.
Прощание с Михаилом Воловиком пройдёт 6 января, его похоронят в Нижнем Новгороде на Новосормовском кладбище.