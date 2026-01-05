Ричмонд
Нейрофизиолог и поэт Михаил Воловик скончался в 66 лет в Нижнем Новгороде

Прощание с учёным состоится 6 января.

Источник: Приволжский исследовательский медицинский университет

Ушёл из жизни доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник отделения функциональной диагностики Университетской клиники Приволжского исследовательского медуниверситета (ПИМУ) Михаил Воловик.

Об этом сообщает ПИМУ на своих официальных страницах в социальных сетях.

1 января 1959 года Михаилу Воловику исполнилось 66 лет. В сообщении говорится, что его научные работы и глубокая эрудиция внесли большой вклад в медицину.

Кроме науки, он серьёзно занимался литературным творчеством, с 1997 года был членом Союза российских писателей, несколько лет руководил региональной организацией Союза, выступал на литерутарных фестивалях, в конце 2025 года выпустил новую книгу своих стихов.

«Мы потеряли не только талантливого учёного, но и человека редкой внутренней культуры», — говорят представители ПИМУ.

«Точно знаю, что огромное количество людей, включая меня, благодарны ему за самую разную помощь в минуты своих болей и невзгод», — пишет нижегородский поэт Марина Кулакова.

Прощание с Михаилом Воловиком пройдёт 6 января, его похоронят в Нижнем Новгороде на Новосормовском кладбище.