Адвокат жены Мадуро заявил, что Флорес получила травмы во время похищения

Защита захваченной США жены главы Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе первичного судебного заседания в Федеральном суде Нью-Йорка заявила, что женщина получила травмы во время похищения. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Адвокат Силии Флорес Марк Донелли сообщил, что его клиентка получила серьезные травмы во время похищения американскими военными, у нее возможны переломы или сильные ушибы ребер.
Ранее адвокат захваченного США Мадуро Барри Поллак заявил в суде в Нью-Йорке, что пока не добивается освобождения под залог своего подзащитного. Защита главы Боливарианской республики уведомила суд, что позднее будет требовать освобождения президента Венесуэлы под залог.
