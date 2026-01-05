Мошенники начали обманывать россиян от имени Росфинмониторинга

«Злоумышленники действуют от имени межведомственных комиссий, в том числе созданных при Росфинмониторинге. Цель мошенников — получение информации о работниках организаций или индивидуальных предпринимателях под угрозой штрафов или блокировки счетов», — отметила собеседница ТАСС.
Кроме того, по её словам, аферисты убеждают жертву направить в Росфинмониторинг письмо о наделении их полномочиями для «защиты» средств, после чего похищают деньги. Также фиксируются случаи, когда под предлогом замены домофона или от имени службы доставки мошенники выманивают коды из СМС, а затем, представляясь госслужащими, запугивают причастностью к финансированию экстремизма и вымогают деньги через курьеров.
Ранее в МВД предупредили о новых целях мошенников на портале «Госуслуги». Кроме того, аферисты начали использовать схему с переоформлением тарифа интернета.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.