Мошенники начали обманывать россиян от имени Росфинмониторинга

Мошенники продолжают активно действовать, выдавая себя за сотрудников Росфинмониторинга и межведомственных комиссий, используя методы социальной инженерии, поддельные документы и запугивание для получения доступа к средствам и персональным данным граждан, предупредила официальный представитель ведомства Ирина Рязанова.

Источник: Life.ru

«Злоумышленники действуют от имени межведомственных комиссий, в том числе созданных при Росфинмониторинге. Цель мошенников — получение информации о работниках организаций или индивидуальных предпринимателях под угрозой штрафов или блокировки счетов», — отметила собеседница ТАСС.

Кроме того, по её словам, аферисты убеждают жертву направить в Росфинмониторинг письмо о наделении их полномочиями для «защиты» средств, после чего похищают деньги. Также фиксируются случаи, когда под предлогом замены домофона или от имени службы доставки мошенники выманивают коды из СМС, а затем, представляясь госслужащими, запугивают причастностью к финансированию экстремизма и вымогают деньги через курьеров.

Ранее в МВД предупредили о новых целях мошенников на портале «Госуслуги». Кроме того, аферисты начали использовать схему с переоформлением тарифа интернета.

