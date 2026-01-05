Мошенники начали обманывать россиян от имени Росфинмониторинга

Кроме того, по её словам, аферисты убеждают жертву направить в Росфинмониторинг письмо о наделении их полномочиями для «защиты» средств, после чего похищают деньги. Также фиксируются случаи, когда под предлогом замены домофона или от имени службы доставки мошенники выманивают коды из СМС, а затем, представляясь госслужащими, запугивают причастностью к финансированию экстремизма и вымогают деньги через курьеров.