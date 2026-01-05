Ричмонд
Фильм «Чебурашка 2» за 5 дней проката собрал более трех миллиардов рублей

Сиквел «Чебурашки» посмотрели более 5,6 миллиона зрителей за пять дней проката.

Источник: Аргументы и факты

Фильм «Чебурашка 2» собрал в прокате более трех миллиардов рублей за первые пять дней с момента премьеры. Эти данные приводит ЕАИС Фонда кино.

Картина установила новый рекорд, преодолев отметку в три миллиарда рублей значительно быстрее первой части франшизы. Общая аудитория фильма уже превысила 5,6 миллиона человек.

«Общие сборы — 3 009 193 145 рублей», — сказано в сообщении.

«Чебурашка 2» продолжает уверенно лидировать в новогоднем прокате. Его сборы более чем на миллиард рублей опережают показатели фильма «Буратино». По количеству зрителей сиквел также существенно обходит ближайших конкурентов.

Ранее сообщалось, что «Чебурашка 2» занял третье место в международном чарте по кассовым сборам.