В Башкирии на трассе Р-240 Уфа — Оренбург сняли ограничение движения

На трассе Р-240 Уфа — Оренбург в Башкирии сняли ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта.
По данным минтранса РБ, движение осуществляется в штатном режиме.
Ранее движение временно ограничили на участке федеральной дороги от Стерлитамака до Новомурапталово в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий.