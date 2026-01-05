Ричмонд
В Башкирии на трассе Р-240 Уфа — Оренбург сняли ограничение движения

На трассе Р-240 Уфа — Оренбург в Башкирии сняли ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта.

Источник: Башинформ

По данным минтранса РБ, движение осуществляется в штатном режиме.

Ранее движение временно ограничили на участке федеральной дороги от Стерлитамака до Новомурапталово в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий.