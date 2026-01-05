Ричмонд
В Ростове 127 человек сдали кровь на новогодней донорской акции

За один день в Ростове собрали 58 литров крови на донорской акции.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 127 человек сдали кровь в рамках ежегодной донорской акции, сообщили в правительстве региона. Всего за день удалось собрать 58,4 литра донорской крови и ее компонентов.

— В среднем один донор помогает двум-трем пациентам, так как взятую порцию разделяют на несколько компонентов: плазму, тромбоциты и эритроциты, — уточняется в сообщении.

На станции переливания крови участников акции встречали Дед Мороз и Снегурочка. Следующая донорская акция запланирована на 8 января.

В правительстве региона напомнили, что с 12 января областная станция переливания крови будет работать в обычном режиме и ждать доноров по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 71/63б. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.

