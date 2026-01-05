В Челябинске 189 рабочих очищают город от снега в ночную смену. Фото

Ранее в мэрии сообщали, что на ликвидацию последствий снегопада в Челябинске уже направляли 203 единицы техники и более 200 рабочих. Тогда уточнялось, что в первую очередь очищают подходы к остановкам, проезды к социальным объектам и контейнерным площадкам, а также выезды со дворов, снег вывозят на полигон и усиливают работу общественного транспорта в часы пик.