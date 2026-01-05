В Челябинске 189 рабочих очищают город от снега в ночную смену. Фото

Улицы Челябинска очищают после снегопада.
В Челябинске 189 рабочих и сотни единиц техники очищают улицы и дворы города от выпавшего снега. Об этом рассказали представители мэрии. Коммунальщики планируют работать всю ночь.
«Предстоящей ночью дороги и тротуары будут расчищать 208 единиц техники и 189 рабочих. При необходимости подрядчики увеличат число снегоуборочных машин», — сообщается в telegram-канале горадминистрации.
Ранее в мэрии сообщали, что на ликвидацию последствий снегопада в Челябинске уже направляли 203 единицы техники и более 200 рабочих. Тогда уточнялось, что в первую очередь очищают подходы к остановкам, проезды к социальным объектам и контейнерным площадкам, а также выезды со дворов, снег вывозят на полигон и усиливают работу общественного транспорта в часы пик.
Снег сгружают в машины Тротуары очищают вручную после снегопада Коммунальщики чистят дороги.