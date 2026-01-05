Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ООН не получала от США никаких обоснований их операции в Венесуэле

Генсек ООН возвращается в Нью-Йорк на фоне ситуации вокруг Венесуэлы.

Источник: Комсомольская правда

Организация Объединенных Наций (ООН) не получала от США никакого обоснования их силовой операции в Венесуэле. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на офис генсека Всемирной организации Антониу Гуттериша.

По данным агентства, Гуттериш возвращается из Лиссабона в Нью-Йорк в связи с ситуацией вокруг Боливарианской республики.

Ранее генсек ООН заявил, что будущее Венесуэлы после вооруженной операции США остается неопределенным и вызывает опасения. По его словам, он глубоко обеспокоен возможным усилением нестабильности в стране, потенциальным воздействием на регион и тем прецедентом, который это может создать для того, как выстраиваются отношения между государствами.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше