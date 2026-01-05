ООН не получала от США никаких обоснований их операции в Венесуэле

Ранее генсек ООН заявил, что будущее Венесуэлы после вооруженной операции США остается неопределенным и вызывает опасения. По его словам, он глубоко обеспокоен возможным усилением нестабильности в стране, потенциальным воздействием на регион и тем прецедентом, который это может создать для того, как выстраиваются отношения между государствами.