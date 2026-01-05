Reuters: судья обязал Мадуро явиться на слушания по его делу 17 марта

В Нью-Йорке завершилось первое заседание суда по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, судья обязал венесуэльского лидера Николаса Мадуро предстать перед судом 17 марта, передает Reuters.
«Судья обязал Николаса Мадуро явиться в суд для слушаний 17 марта», — пишет агентство.
Телеканал CNN сообщил, что Мадуро и его супруга покинули зал суда в сопровождении службы маршаллов США, они были одеты в одинаковую тюремную робу.
Ранее сообщалось, что в суде Мадуро не признал себя виновным и подчеркнул, что является «порядочным человеком». Силия Флорес также не признала свою вину. Напомним, супругам предъявили обвинения по делам о незаконном обороте наркотиков и оружия в США.