Reuters: судья обязал Мадуро явиться на слушания по его делу 17 марта

Президент Венесуэлы и его супруга покинули зал суда в сопровождении службы маршаллов США.

Источник: Аргументы и факты

В Нью-Йорке завершилось первое заседание суда по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, судья обязал венесуэльского лидера Николаса Мадуро предстать перед судом 17 марта, передает Reuters.

«Судья обязал Николаса Мадуро явиться в суд для слушаний 17 марта», — пишет агентство.

Телеканал CNN сообщил, что Мадуро и его супруга покинули зал суда в сопровождении службы маршаллов США, они были одеты в одинаковую тюремную робу.

Ранее сообщалось, что в суде Мадуро не признал себя виновным и подчеркнул, что является «порядочным человеком». Силия Флорес также не признала свою вину. Напомним, супругам предъявили обвинения по делам о незаконном обороте наркотиков и оружия в США.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше