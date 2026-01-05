Рождество Христово 2026. Что Церковь считает страшным грехом 7 января?

7 января — один из самых светлых и торжественных дней в православном календаре. В этот день весь христианский мир празднует Рождество Христово — рождение Иисуса Христа, событие, которое изменило ход истории.
Что можно и чего нельзя делать в этот день — рассказывает «АиФ-Ростов».
Главное — идти в храм.
7 января 2026 года — большой двунадесятый православный праздник. Традиционно в ночь с 6 на 7 января в храмах проходит всенощное бдение и торжественная литургия.
Для верующих это не просто возможность помолиться, а настоящее прикосновение к чуду: Бог стал Человеком, чтобы спасти мир. После службы идут домой, к семейному столу. Главное блюдо — кутья (её ещё называют сочиво). Это символ: зёрна пшеницы — воскресение, мёд — райская сладость, орехи и сухофрукты — плодородие и милость.
Что можно делать на Рождество 7 января 2026?
Праздновать в кругу семьи. Рождество — это прежде всего семейный праздник. Без суеты, без громкой музыки, но с теплом, улыбками и добрыми словами.
Петь колядки. «Христос рождается! — Славим Его!» — так начинались старинные песни, которые распевали колядующие, гуляя от дома к дому. Сегодня колядовать — всё ещё добрый обычай. Особенно если приходят дети.
Помогать нуждающимся. В Рождество особенно важно вспомнить о тех, кто одинок, болен или в беде. И разделить с ними радость.
Прощать обиды. Если в сердце затаилась злоба, этот день как раз для того, чтобы от неё избавиться. Мир в душе — главный дар Рождества.
Рано встать и умыться «новой» водой. В народе верили: кто в Рождество до восхода солнца умоется водой из колодца или ручья, тому весь год здоровье и удача.
Оставить на столе хлеб и еду. По поверью, ночью души предков приходят погостить. Им оставляли приборы, хлеб и кутью — в знак памяти и уважения.
Что категорически нельзя делать 7 января 2026?
Гадать. Хоть святки и считались «гадательным» временем, само Рождество — день особый. Церковь строго осуждает ворожбу — это не просто суеверие, а отход от веры.
Ссориться, ругаться, плакать. Слёзы и злые слова в этот день, по поверью, «тянут» за собой беды на весь год. Рождество — день мира и радости.
Заниматься уборкой, стиркой, шитьём. До праздника всё должно быть убрано. В сам день нельзя ни подмести, ни вынести мусор, а то «выметёшь» удачу из дома. Особенно строго запрещалось работать с иголками и ножницами.
Одалживать и отдавать. Ни денег, ни еды, ни вещей. Дом должен «удержать» добро внутри. Отдавать — к убыткам.
Охотиться или забивать скот. В день, когда родился Спаситель, убийство животных считалось кощунством.
Спать до обеда. Лентяйство в этот день — плохая примета. Кто проспит рождественское утро, тот и весь год будет без сил.
Ходить в гости без приглашения. Особенно в качестве первого гостя. В старину к добру было, если в дом заходил человек с добрым словом и колядкой. А вот «незваный» — мог принести неприятности.
Приметы на Рождество: что предвещает погода?
Мороз — к жаркому лету.
Снег — к урожаю хлеба.
Ясное небо — к обилию гороха.
Иней на деревьях — к ягодам и фруктам.
Дождь — Пасха будет «по льду».
Народ смотрел на небо, чтобы понять, каким будет год. Но самое главное — не приметы, а состояние души.
Что ещё принято делать на Рождество 2026?
На Рождество старались одеваться в чистую, лучше новую одежду. В доме обязательно зажигали свечу или лампаду — свет охранял от зла, напоминал: «Бог с нами». А утро начинали с молитвы.
Рождество — это не просто праздник. Это напоминание: в мире есть добро, есть надежда, есть любовь. И всё это — в каждом из нас.