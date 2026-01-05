США объявили Западное полушарие исключительной зоной своих интересов

Госдепартамент США официально объявил Западное полушарие исключительной зоной интересов своей страны. Об этом в понедельник, 5 января, ведомство сообщило на своей странице в социальной сети X.
— Это наше полушарие, и президент (Дональд — прим. «ВМ») Трамп не допустит, чтобы наша безопасность была под угрозой, — говорится в публикации.
Утром в субботу, 3 января, в столице Венесуэлы Каракасе прозвучало по меньшей мере семь взрывов. Местные жители также заметили в городе вертолеты CH-47, которые стоят на вооружении армии США. Что известно о нападении американских войск — в материале «Вечерней Москвы».
3 января американский лидер в ходе пресс-конференции рассказал, что проведенная американскими военными операция получила название «Полуночный молот» и «прошла идеально»: Мадуро захватили на рассвете, погибших с американской стороны нет. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления Трампа.
5 января власти Венесуэлы объявили мобилизацию вооруженных сил, а также ввели «военный режим» для сотрудников нефтяной промышленности и других производств.